Microsoft закрыла доступ к пробной подписке Windows 365

Корпорация Microsoft остановила раздачу пробных подписок на облачную Windows 365 спустя сутки после официального запуска.

Причиной такого решения стал аномально высокий спрос. Директор Microsoft по управлению Windows 365 Скотт Манчестер сообщил, что возможность оформить пробную подписку станет снова доступна, когда в компании выделят дополнительное место в облаке.

Также уже оформившие подписку, но не запускавшие сервис пользователи получили уведомления, что их коды активации больше не работают. При этом счастливчики, уже опробовавшие сервис, смогут работать в нем без ограничений.

Windows 365 позволяет пользователям создавать виртуальные компьютеры в облачном пространстве. При этом такие ПК доступны на различных устройствах. Фактически, это гибрид между виртуальной машиной и подключением к удаленному рабочему столу.

Получить доступ к облачным ПК можно на веб-портале Windows 365 через обычный браузер, а также используя стандартное приложение «Подключение к удаленному рабочему столу». Стоимость тарифа зависит от мощности облачного компьютера.