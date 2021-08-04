НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft закрыла доступ к пробной подписке Windows 365

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © Sibnet.ru

Корпорация Microsoft остановила раздачу пробных подписок на облачную Windows 365 спустя сутки после официального запуска.

Причиной такого решения стал аномально высокий спрос. Директор Microsoft по управлению Windows 365 Скотт Манчестер сообщил, что возможность оформить пробную подписку станет снова доступна, когда в компании выделят дополнительное место в облаке.

Также уже оформившие подписку, но не запускавшие сервис пользователи получили уведомления, что их коды активации больше не работают. При этом счастливчики, уже опробовавшие сервис, смогут работать в нем без ограничений.

Windows 365 позволяет пользователям создавать виртуальные компьютеры в облачном пространстве. При этом такие ПК доступны на различных устройствах. Фактически, это гибрид между виртуальной машиной и подключением к удаленному рабочему столу.

Получить доступ к облачным ПК можно на веб-портале Windows 365 через обычный браузер, а также используя стандартное приложение «Подключение к удаленному рабочему столу». Стоимость тарифа зависит от мощности облачного компьютера.

Еще по теме
«Десятка» получит уникальную функцию Windows 11
Коды и блокировки: как защитить данные на случай потери смартфона
Microsoft вернет легендарную скрепку Clippy
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские синоптики дали прогноз на август
Дожди задержатся в Новосибирске
Обское море изменило цвет. ФОТО
Теплый и мокрый август ждет жителей Забайкалья
Самое популярное
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
Предупреждающий о камерах знак оставят только в одном месте
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
19
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
18
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
Sibnet.Ru