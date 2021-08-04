НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Специалисты устранят угрозу попадания ядовитой воды в Байкал

Источник:
ТАСС
290 2
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
Фото: © youtube.com/NIKOLAEV Podcast

Загрязненные надшламовые воды из переполненных накопителей, в которых хранятся отходы БЦБК, планируют откачать к декабрю 2021 года, сообщила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) обанкротился и прекратил работу в 2013 году. Но на территории бывшего комбината насчитывается около 6,2 миллиона тонн ядовитых отходов.

Так, в том числе 14 картах-накопителях содержится 2,6 миллиона тонн шлам-лигнина. Из-за обильных дождей в картах накопились ядовитые надшламовые воды, которые могут вылиться в Байкал.

Откачка воды — временное решение на период до полной ликвидации отходов. «Заключен государственный контракт на выполнение работ, направленных на понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях. Срок выполнения работ по контракту — 1 декабря 2021 года», — цитирует ТАСС Трофимову. Всего планируется откачать 70 тысяч кубометров надшламовых вод.

Еще по теме
Теплый и «мокрый» август ждет жителей Забайкалья
СК в Бурятии возбудил дело о свалке, на которую пожаловались Путину
Дождливая неделя пришла в Новосибирск
Дым от лесных пожаров в Якутии окутал Бурятию
смотреть все
Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Теплый и «мокрый» август ждет жителей Забайкалья
Специалисты устранят угрозу попадания ядовитой воды в Байкал
Мужчина и ребенок погибли в горящей многоэтажке в Бурятии
Дело экс-главы СО РАН Асеева передали в суд
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Украинский генерал пообещал отправить Россию в нокаут
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

1voland1

У Пыни всё стабильно и по плану

scaur

Да уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.

turan601

все на выборы в сентябре! Едро в помойное ведро!

urbasik

Если пальмы растут то голодомора не будет.
Sibnet.Ru