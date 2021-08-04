Специалисты устранят угрозу попадания ядовитой воды в Байкал

Загрязненные надшламовые воды из переполненных накопителей, в которых хранятся отходы БЦБК, планируют откачать к декабрю 2021 года, сообщила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) обанкротился и прекратил работу в 2013 году. Но на территории бывшего комбината насчитывается около 6,2 миллиона тонн ядовитых отходов.

Так, в том числе 14 картах-накопителях содержится 2,6 миллиона тонн шлам-лигнина. Из-за обильных дождей в картах накопились ядовитые надшламовые воды, которые могут вылиться в Байкал.

Откачка воды — временное решение на период до полной ликвидации отходов. «Заключен государственный контракт на выполнение работ, направленных на понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях. Срок выполнения работ по контракту — 1 декабря 2021 года», — цитирует ТАСС Трофимову. Всего планируется откачать 70 тысяч кубометров надшламовых вод.