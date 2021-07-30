Лучница Осипова выиграла серебряную медаль

Российская лучница Елена Осипова уступила Ан Сан из Южной Корее и стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В пяти сетах выявить победительницу не удалось, матч завершился со счетом 5:5. Судьбу золотой медали определил решающий выстрел - Ан Сан выбила 10 очков, Осипова — восемь.

Бронзу в данном виде выиграла итальянка Лучилла Боари.

Осипова стала первой в истории российской стрельбы из лука спортсменкой, завоевавшей награду Олимпийских игр в личном первенстве.