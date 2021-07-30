НАВЕРХ

Лучница Осипова выиграла серебряную медаль

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская лучница Елена Осипова уступила Ан Сан из Южной Корее и стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В пяти сетах выявить победительницу не удалось, матч завершился со счетом 5:5. Судьбу золотой медали определил решающий выстрел - Ан Сан выбила 10 очков, Осипова — восемь.

Бронзу в данном виде выиграла итальянка Лучилла Боари.

Осипова стала первой в истории российской стрельбы из лука спортсменкой, завоевавшей награду Олимпийских игр в личном первенстве.

Еще по теме
Бацарашкина взяла второе золото на Олимпиаде
Пракатень завоевала серебро в академической гребле
Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом
Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в личном многоборье
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
01.06.2021 15:33
Девушка дня
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Бацарашкина взяла второе золото на Олимпиаде
Россия перегруппировала войска на границе с Афганистаном
Глава АвтоВАЗа допустил возвращение Niva в Европу
Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
Sibnet.Ru