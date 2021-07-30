Лучница Осипова выиграла серебряную медаль

Фото: © Telegram-канал ОКР
Российская лучница Елена Осипова уступила Ан Сан из Южной Корее и стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
В пяти сетах выявить победительницу не удалось, матч завершился со счетом 5:5. Судьбу золотой медали определил решающий выстрел - Ан Сан выбила 10 очков, Осипова — восемь.
Бронзу в данном виде выиграла итальянка Лучилла Боари.
Осипова стала первой в истории российской стрельбы из лука спортсменкой, завоевавшей награду Олимпийских игр в личном первенстве.
cre6 лет никто ничего не замечал?
putil-sergejникогда такого не было и вот опять.
turan601slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты
Nik3316что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...