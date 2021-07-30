Пракатень завоевала серебро в академической гребле

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночниц.

Победу одержала новозеландка Эмма Твигг, показавшая в финале время 7 минут 13,97 секунды, Пракатень уступила ей 3,42 секунды и стала второй. Замкнула тройку призеров австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

«Трудно сказать, была ли возможность опередить новозеландку и стать первой. Она очень опытная спортсменка, легенда. Я с ней никогда не гонялась и была рада посоревноваться», — отметила Пракатень.

Спортсменке 28 лет, она родилась в Минске, ранее выступала за Белоруссию. В 2021 году Пракатень победила на чемпионате Европы в Италии и на этапе Кубка мира в Швейцарии.