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Женщина в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша

Источник:
Sibnet.ru
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Прохожая в Новокузнецке спасла полуторагодовалого ребенка — она поймала малыша, выпавшего из окна второго этажа.

Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовала программа «Опер ТВ». Женщина шла по улице, а потом внезапно бросилась к дому. Через мгновение в ее руках оказался ребенок.

Полицейские установили, что полуторогодовалый мальчик забрался на окно второго этажа, когда его родители отвлеклись на минуту.

Женщина стремительно передала малыша отцу и исчезла. Чтобы ее отблагодарить, родители искали ее с полицией.

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