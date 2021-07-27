Женщина в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша

Прохожая в Новокузнецке спасла полуторагодовалого ребенка — она поймала малыша, выпавшего из окна второго этажа.

Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовала программа «Опер ТВ». Женщина шла по улице, а потом внезапно бросилась к дому. Через мгновение в ее руках оказался ребенок.

Полицейские установили, что полуторогодовалый мальчик забрался на окно второго этажа, когда его родители отвлеклись на минуту.

Женщина стремительно передала малыша отцу и исчезла. Чтобы ее отблагодарить, родители искали ее с полицией.