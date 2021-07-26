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Замгубернатора Забайкалья выплатит штраф за краснокнижные цветы

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова выплатит штраф за то, что сорвала краснокнижные цветы. Фото с букетом, а затем и с постановлением о наказании она выложила на своей станице в Instagram.

В конце июня Ваничкова выложила на своей странице в Instagram фотографию с букетом цветов. Некоторые из подписчиков указали, что это растение занесено в Красную книгу Забайкалья. Замгубернатора убрала пост, но Минприроды края уже начало проверку.

В понедельник Ванчикова выложила в Instagram фотографии постановления об административном нарушении. Минприроды подтвердило, что цветы в руках у чиновницы — Красноднев малый и они, действительно, охраняются законом.

В постановлении сказано, что замгубернатора должна выплатить штраф в размере 3-х тысяч рублей. Ванчикова выложила скриншот платежа со страницы портала «Госуслуг».

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