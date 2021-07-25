Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио

Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.

В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6. Южнокорейские лучницы в девятый раз подряд выиграли золотые медали в женском командном первенстве на Олимпийских играх. Бронзовым призером командного турнира стала сборная Германии.

Гомбоева время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем. Руководитель российской команды на Олимпиаде Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что спортсменка будет выступать на соревнованиях в сопровождении врача.

Российские лучницы повторили достижение, установленное на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выиграв серебряные медали. Тогда Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова также уступили в финале южнокорейским спортсменкам.

Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе в соревнованиях среди женщин на Играх в Москве в 1980 году.

Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Лидирует в зачете сборная Китая, завоевавшая четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей — сборная США (2-2-4).