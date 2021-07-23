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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения ввели в Алтайском крае из-за стремительного роста числа заболевших, сообщает правительство региона.

Уточняется, что среди заболевших преобладают люди трудоспособного возраста. Преимущественно циркулирует коронавирусная инфекция варианта «дельта». Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17%, тогда как в начале «третьей волны» был всего 1%.

Сейчас в крае вакцинировано всего лишь 40% от необходимого количества взрослого населения. В регионе подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан.

В их число вошли работники сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных.

Кроме того, вакцинация становится обязательной и для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Среди этих групп будет привито не менее 60% работников: первую дозу вакцины они получат до 22 августа, вторую дозу – не позднее 19 сентября. Ответственность за неисполнение ложится на работодателей, им грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов пи этом отмечает, что вся система здравоохранения работает с достаточно серьезным напряжением. Загруженность коечного фонда достигла 83%, среди заболевших коронавирусом примерно у 16% пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме.

При этом отмечаются лишь единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию. В настоящее время в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается более 450 тысяч человек, в том числе более 121 тысячи получили первую прививку, и почти 330 тысяч человек полностью привиты (получили обе дозы вакцины).

Уточняется, что постановление о вакцинации будет опубликовано 27 июля и с этого времени вступит в силу. Аналогичные решения уже приняты более чем в половине регионов Сибири.

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Алтайский край #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
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