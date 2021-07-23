Продажи кнопочных телефонов выросли в России

Спрос на мобильные телефоны с кнопками за последние полгода в России вырос, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные торговых сетей.

По данным сети «Связной», продажи мобильных телефонов с кнопками за полгода выросли на 6,7%. За первые шесть месяцев этого года сеть продала 3,1 миллиона кнопочных телефонов. Продажи увеличились на 18,8%, до 4,5 миллиарда рублей. Средняя цена таких устройств выросла на 11% – до 1 тысячи 450 рублей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» оценила повышение спроса на старые модели телефонов в 26%. В деньгах рост составил 35%.

Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru зафиксировали рост продаж кнопочных телефонов на уровне 44%.