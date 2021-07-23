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Продажи кнопочных телефонов выросли в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Спрос на мобильные телефоны с кнопками за последние полгода в России вырос, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные торговых сетей.

По данным сети «Связной», продажи мобильных телефонов с кнопками за полгода выросли на 6,7%. За первые шесть месяцев этого года сеть продала 3,1 миллиона кнопочных телефонов. Продажи увеличились на 18,8%, до 4,5 миллиарда рублей. Средняя цена таких устройств выросла на 11% – до 1 тысячи 450 рублей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» оценила повышение спроса на старые модели телефонов в 26%. В деньгах рост составил 35%.

Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru зафиксировали рост продаж кнопочных телефонов на уровне 44%.

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Технологии #Гаджеты #Деньги #Потребитель
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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
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