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Мужчина устроил резню в автобусе Красноярск-Минусинск

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина напал с ножом на пассажиров и водителя автобуса, а затем нанес себе травмы, все пострадавшие получили медицинскую помощь, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

По версии следствия, накануне пассажир рейсового автобуса напал с ножом на двух пассажиров — мужчину и женщину, также избил еще одного пассажира. Кроме того, подозреваемый ударил ножом водителя. После остановки автобуса злоумышленник нанес ножевое ранение самому себе.

Пострадавшие пассажиры госпитализированы, водителю и пассажиру оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый находится в реанимации. Орудие преступления изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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