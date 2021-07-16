Мужчина устроил резню в автобусе Красноярск-Минусинск

Мужчина напал с ножом на пассажиров и водителя автобуса, а затем нанес себе травмы, все пострадавшие получили медицинскую помощь, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
По версии следствия, накануне пассажир рейсового автобуса напал
с ножом на двух пассажиров — мужчину и женщину, также избил еще одного пассажира.
Кроме того, подозреваемый ударил ножом водителя. После остановки автобуса
злоумышленник нанес ножевое ранение самому себе.
Пострадавшие пассажиры госпитализированы, водителю и пассажиру
оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый
находится в реанимации. Орудие преступления изъято.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.