Путин назвал Украину беднейшей страной Европы

Украина в настоящий момент является беднейшей страной Европы, утверждается в статье российского президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинце» которая опубликована на сайте Кремля.

«По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова», — говорится в статье.

Также отмечается, что за последние десять лет выпуск продукции машиностроения упал на 42%, а выработка электроэнергии за 30 лет сократилась практически вдвое. По словам Путина, это подтверждает деградацию экономики.

Российский лидер в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях сказал, что русские и украинцы — один народ. В статье отмечается, что публикация необходима для более подробного изложения такой позиции.