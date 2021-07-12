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Путин назвал Украину беднейшей страной Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Украина в настоящий момент является беднейшей страной Европы, утверждается в статье российского президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинце» которая опубликована на сайте Кремля.

«По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова», — говорится в статье.

Также отмечается, что за последние десять лет выпуск продукции машиностроения упал на 42%, а выработка электроэнергии за 30 лет сократилась практически вдвое. По словам Путина, это подтверждает деградацию экономики.

Российский лидер в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях сказал, что русские и украинцы — один народ. В статье отмечается, что публикация необходима для более подробного изложения такой позиции.

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Политика #Мир #Россия
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