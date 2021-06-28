Федеральные сети приостановили работу в Бурятии на две недели

Крупнейшие российские торговые сети приостановили работу в Бурятии вплоть до 11 июля на период тотальной самоизоляции, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля действует режим тотальной самоизоляции. Работа большинства предприятий в республике будет приостановлена, введен повсеместный масочный режим. В понедельник стало известно, что работать в республике не будут и крупнейшие торговые сети.

Это «Эльдорадо», «М-видео», «Сеть Связной», все магазины одежды и обуви: «Глория Джинс», «Адидас», «Вайлдберриз», «Кари», «Твое», «Остин», «Спортмастер», «H&M», «МВМ», «Обувь России», «Юничел». Продолжит работу торговая сеть «Детский мир», в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости и детское питание.

О намерении продолжить работу в период ограничений заявили две торговые сети «DNS» и «Ситилинк». В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер.