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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Федеральные сети приостановили работу в Бурятии на две недели

Источник:
Sibnet.ru
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Закрытый эскалатор в торговом центре
Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие российские торговые сети приостановили работу в Бурятии вплоть до 11 июля на период тотальной самоизоляции, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля действует режим тотальной самоизоляции. Работа большинства предприятий в республике будет приостановлена, введен повсеместный масочный режим. В понедельник стало известно, что работать в республике не будут и крупнейшие торговые сети.

Это «Эльдорадо», «М-видео», «Сеть Связной», все магазины одежды и обуви: «Глория Джинс», «Адидас», «Вайлдберриз», «Кари», «Твое», «Остин», «Спортмастер», «H&M», «МВМ», «Обувь России», «Юничел». Продолжит работу торговая сеть «Детский мир», в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости и детское питание.

О намерении продолжить работу в период ограничений заявили две торговые сети «DNS» и «Ситилинк». В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер.

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Бурятия #Здоровье #Торговля
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Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...
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