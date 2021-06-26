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Мужчины в Красноярском крае погибли на рыбалке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС

Лодка с рыбаками перевернулась на реке Норильская в Красноярском крае, трое мужчин погибли. По данному факту следователи в Норильске проводят проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным следствия, ночью в субботу трое мужчин 31, 32 и 37 лет отправились на рыбалку на резиновой лодке с мотором. Рано утром один из очевидцев услышал крики о помощи и заметил проплывающую перевернутую лодку и людей на воде.

Через некоторое время на место прибыли спасатели, но они обнаружили лишь тела мужчин без признаков жизни. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти рыбаков.

«При осмотре на телах погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Предположительно, причиной опрокидывания лодки явились сложные погодные условия, обусловленные сильными порывами ветра», — говорится в сообщении.

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