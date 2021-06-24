Microsoft представила Windows 11

Microsoft официально представила свою новую операционную систему — Windows 11. Первая доступная пользователям сборка станет доступна в начале следующей недели.

Главным отличием Windows 11 станет революционный пользовательский интерфейс. Полностью переработаны системные значки, окна получили закругленные углы, доступен новый выбор обоев для рабочего стола.

Операционная система также получила обновленное меню «Пуск». Теперь по умолчанию оно будет располагаться посередине, а внутри оно избавилось от плиточного дизайна «десятки». При желании можно будет передвинуть его в левый нижний угол экрана.

Внутреннее наполнение меню «Пуск» также переработано — в частности, здесь отображаются рекомендуемые действия и последние открытые файлы. Также значительно расширены возможности поиска.

При нажатии «развернуть окно» появится возможность сгруппировать несколько вкладок на одном экране предложенным образом. Инструмент интегрирован во все «оконные» приложения, можно будет создать одну группу и поместить ее на панель задач.

Также обновлен Microsoft Store, в нем впервые появились Android-приложения, операционная система получила более тесную интеграцию с игровой платформой Xbox. Разработчики обещают, что все обновления для Windows 11 будут устанавливаться в фоновом режиме.

Все пользователи Windows 10 смогут обновиться до одиннадцатой версии бесплатно, если компьютер совместим с новыми системными требованиями. Windows 11 начнет поставляться клиентам осенью 2021 года.