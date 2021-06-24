Президент РАН сравнил «Усольехимпром» с фильмом «Сталкер»

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал в среду о посещении территории бывшего предприятия «Усольехимпром» и сравнил зрелище с кадрами из фильма «Сталкер».

«Впечатление такое… многие смотрели фильм "Сталкер". Это огромная территория, представленная в сюрреалистичный виде — разрушенные, полуразрушенные здания какие-то. Абсолютная заброшенность», — поделился Сергеев впечатлением на пресс-конференции в среду.

«Усольехимпром» — предприятие в Иркутской области, производившее хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов.

С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом». Работа ведется по нескольким направлениям — нейтрализация загрязнения ртутью и работа по перегрузке емкостей с токсичными веществами, рассредоточенными по площадке завода.

Полностью ликвидация загрязнения завершится в 2024 году. На этом месте должен появиться экотехнопарк. Новое предприятие займется обезвреживанием опасных отходов и демеркуризацией для сторонних заказчиков.