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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирские власти назвали самые пострадавшие от пандемии сферы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число сотрудников в период пандемии коронавируса больше всего снизилось в сферах торговли и гостиничного бизнеса, рассказала журналистам во вторник начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

«Наибольшее снижение числа работников произошло в сферах торговли, коммерческих услуг, гостиничного бизнеса. Эта тенденция характерна для многих регионов, мы здесь не стали исключением», – сказала Лаврова.

По ее словам, уровень безработицы в регионе с начала года вырос с 6,7 до 6,9%. Но этот расчет, уточнила Лаврова, «достаточно условный», поскольку основан на данных опросов, которые проводит Росстат.

Тема: Делаем карьеру
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