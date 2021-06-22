Новосибирские власти назвали самые пострадавшие от пандемии сферы

Число сотрудников в период пандемии коронавируса больше всего снизилось в сферах торговли и гостиничного бизнеса, рассказала журналистам во вторник начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

«Наибольшее снижение числа работников произошло в сферах торговли, коммерческих услуг, гостиничного бизнеса. Эта тенденция характерна для многих регионов, мы здесь не стали исключением», – сказала Лаврова.

По ее словам, уровень безработицы в регионе с начала года вырос с 6,7 до 6,9%. Но этот расчет, уточнила Лаврова, «достаточно условный», поскольку основан на данных опросов, которые проводит Росстат.