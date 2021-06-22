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Создателя крупнейшей новосибирской группы ВК задержали в Чаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Pierre-Yves Beaudouin / CC BY-SA 4.0

Создатель и администратор новосибирского паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», на который подписано более 700 тысяч человек, Виталий Полищук задержан в Чаде.

Сообщение о задержании Полищука появилось в сообществе вечером в понедельник. Создатель паблика прибыл в Африку вместе с другими российскими путешественниками в составе экспедиции «Мир наш».

В Чаде участники должны были пробыть три недели, они ездили на российских внедорожниках. По данным «АСТ-54», маршрут был согласован с МВД Чада и пролегал на север страны, где находится граница с Ливией.

«Во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в отделе полиции у путешественников забрали телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы, а также фонарики, багажные весы и паспорта.

«Они в сопровождении двух военных автомобилей колонной проехали на своих внедорожниках в место, которое военные назвали особняком главы провинции. Сопровождающие оставили их там примерно на два часа. По возвращению, силовики сообщили путешественникам, что их автомобили остаются здесь в Файя-Ларджо, а они на самолете отправятся в Нджамену», – сказано в сообщении.

Задержанные оставили основную часть вещей в машинах. Всех отправили на военный аэродром, где их ждал самолет ВВС Чада. Военные потребовали передать ключи от машин, сказав, что доставят автомобили туристов другим бортом. В Нджамене задержанных встретило военное руководство.

Сейчас участники экспедиции находятся в гостинице без документов и техники. По сообщению «АСТ-54», российское консульство пока не может получить информацию о статусе туристов.

«Связь они держат через телефоны, которые не были изъяты при обыске, так как лежали глубоко в сумках. Мы будем следить за ситуацией, в которой оказались наши соотечественники», – говорится в сообщении.

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