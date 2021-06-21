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Девочка в Улан-Удэ провалилась под землю на трехметровую глубину

Источник:
Sibnet.ru
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Ведро в колодце
Фото: © JosepMonter / Pixabay License

Полуторогодовалая девочка провалилась в скважину на глубину 3 метров в Улан-Удэ. Спасателям пришлось доставать малышку с помощью веревочной петли, сообщило управление по ЧС администрации Улан-Удэ.

В воскресенье около в 19.00 в управлении по чрезвычайным ситуация администрации Улан-Удэ поступила информация по ЧС, что ребенок полутора лет провалился под землю.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что девочка, оставшись без присмотра родителей, зашла в дом, где пробурили скважину глубиной 87 метров и диаметром в 50 сантиметров.

Рядом со скважиной имелась пустота, куда и упала малышка — она провалилась под землю на три с лишним метра. Спасать ребенка решили с помощью веревочной петли.

Через 40 минут специалисты подняли ребенка и передали ее медикам. Сейчас здоровью малышки ничего не угрожает. Она отделалась испугом и ссадинами на спине.

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