Девочка в Улан-Удэ провалилась под землю на трехметровую глубину

Полуторогодовалая девочка провалилась в скважину на глубину 3 метров в Улан-Удэ. Спасателям пришлось доставать малышку с помощью веревочной петли, сообщило управление по ЧС администрации Улан-Удэ.

В воскресенье около в 19.00 в управлении по чрезвычайным ситуация администрации Улан-Удэ поступила информация по ЧС, что ребенок полутора лет провалился под землю.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что девочка, оставшись без присмотра родителей, зашла в дом, где пробурили скважину глубиной 87 метров и диаметром в 50 сантиметров.

Рядом со скважиной имелась пустота, куда и упала малышка — она провалилась под землю на три с лишним метра. Спасать ребенка решили с помощью веревочной петли.

Через 40 минут специалисты подняли ребенка и передали ее медикам. Сейчас здоровью малышки ничего не угрожает. Она отделалась испугом и ссадинами на спине.