Китайские ученые заставили самцов крыс родить потомство

Ученые Военно-морского медицинского университета в Шанхае оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство, то есть создали модель «мужской беременности»

Ученые Военно-морского медицинского университета в Шанхае заявляют, что их эксперимент может оказать «глубокое влияние на репродуктивную биологию». Они соединили самца и самку крысы, сшив их кожу и объединив кровеносную систему, а затем трансплантировали матку самцу и имплантировали эмбрионы и самцу, и самке, приводит Daily Mail сообщение ученых.

«Эмбрионы развивались до необходимого срока, то есть до 21,5 дня, и на свет успешно появились 10 детенышей из 27 "нормальных" эмбрионов у самца, которые родились благодаря кесареву сечению. Они дожили до взрослого возраста и смогли размножаться, не сталкиваясь с серьезными заболеваниями сердца, легких или печени», — уточнили в университете.

Таким образом исследователи создали животную модель мужской беременности у млекопитающих. «Это невероятно редкое явление в природе. Syngnathidae, семейство рыб, включающее морских коньков, морских игл и морских драконов, — единственный известный вид, у которого самцы вынашивают потомство в ходе беременности», — поясняет ученые.