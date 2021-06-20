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Китайские ученые заставили самцов крыс родить потомство

Источник:
Daily Mail
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Военно-морского медицинского университета в Шанхае оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство, то есть создали модель «мужской беременности»

Ученые Военно-морского медицинского университета в Шанхае заявляют, что их эксперимент может оказать «глубокое влияние на репродуктивную биологию». Они соединили самца и самку крысы, сшив их кожу и объединив кровеносную систему, а затем трансплантировали матку самцу и имплантировали эмбрионы и самцу, и самке, приводит Daily Mail сообщение ученых.

«Эмбрионы развивались до необходимого срока, то есть до 21,5 дня, и на свет успешно появились 10 детенышей из 27 "нормальных" эмбрионов у самца, которые родились благодаря кесареву сечению. Они дожили до взрослого возраста и смогли размножаться, не сталкиваясь с серьезными заболеваниями сердца, легких или печени», — уточнили в университете.

Таким образом исследователи создали животную модель мужской беременности у млекопитающих. «Это невероятно редкое явление в природе. Syngnathidae, семейство рыб, включающее морских коньков, морских игл и морских драконов, — единственный известный вид, у которого самцы вынашивают потомство в ходе беременности», — поясняет ученые.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

max5

бесплатно у нас ничего не делают, за все мы платим налоги, прямо или косвенно

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша
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