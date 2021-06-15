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Директор заправки задержан в Новосибирске после взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Директор заправочной станции, где в понедельник произошел взрыв, задержан, сообщил журналистам во вторник заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей. По предварительной информации, причиной ЧП стало отсутствие заземления на объекте.

«Задержан директор заправки "Еврогаз", где было происшествие. Завтра ему изберут меру пресечения», – сказал представитель ведомства.

Уголовное дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.

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