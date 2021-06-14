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Пожарные ликвидировали открытый огонь на АЗС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на автогазозаправочной станции в Новосибирске, где происходили взрывы баллонов газа, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар и взрывы газа произошли в 18.04 на АГЗС по на Гусинобродском шоссе, 60. В 21.03 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угрозы жилым домам не было. После ликвидации пожарные проливают и разбирают обгоревшие  конструкции.

Первый замначальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил журналистам, что причиной возгорания послужило отсутствие заземления газовоза при сливе в стационарную емкость.

В больницу с ожогами после пожара были госпитализированы 20 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести либо имеют легкие повреждения.

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