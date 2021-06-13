Туристы пройдут по следам снежного барса в  Красноярском крае

Тур «По следам снежного барса», во время которого у туристов появится возможность сфотографировать снежных барсов в дикой природе, запустят на юге Красноярского края, сообщила представитель Саяно-Шушенского заповедника Елена Скоробогатова.

«В этом году у нас запланирована апробация фототура. В следующем году, думаем, что туристы получат шанс снять снежного барса в дикой природе, в рамках фототура. Хочется добавить, что мы не даем 100% гарантии получения снимков», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

Маршрут тура будет проходить по большей части в охранной зоне заповедника, вдоль восточной границы. Туристы пройдут через участки, где фотоловушки фиксируют барсов. Организаторы тура проложат дорогу таким образом, чтобы вмешательство в жизнь животных было минимальным.

В Саяно-Шушенском заповеднике в 2016-2017 годах специалисты нашли только одного ирбиса. В 2018 году привезли пару барсов из Таджикистана и в 2020 году самка родила двух котят.