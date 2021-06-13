НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Туристы пройдут по следам снежного барса в  Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
161 1
Снежный барс в горах
Снежный барс
Фото: © Pixel-mixer / Pixabay License

Тур «По следам снежного барса», во время которого у туристов появится возможность сфотографировать снежных барсов в дикой природе, запустят на юге Красноярского края, сообщила представитель Саяно-Шушенского заповедника Елена Скоробогатова.

«В этом году у нас запланирована апробация фототура. В следующем году, думаем, что туристы получат шанс снять снежного барса в дикой природе, в рамках фототура. Хочется добавить, что мы не даем 100% гарантии получения снимков», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

Маршрут тура будет проходить по большей части в охранной зоне заповедника, вдоль восточной границы. Туристы пройдут через участки, где фотоловушки фиксируют барсов. Организаторы тура проложат дорогу таким образом, чтобы вмешательство в жизнь животных было минимальным.

В Саяно-Шушенском заповеднике в 2016-2017 годах специалисты нашли только одного ирбиса. В 2018 году привезли пару барсов из Таджикистана и в 2020 году самка родила двух котят.

Еще по теме
Дайвер выбрался невредимым из пасти кита
Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети
Ласточки оккупировали стройку ЛДС в Новосибирске
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
смотреть все
Красноярск #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с лесными пожарами в Приангарье
Туристы пройдут по следам снежного барса в  Красноярском крае
Жители Новосибирска назвали желаемую сумму безусловного дохода
Норильчанин выманил у знакомых и клиентов около 1 млн рублей
Самое популярное
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Документальный фильм «Евро-2008» вышел эксклюзивно в Wink
Собчак подколола Волкову из «Тату» на тему «закона Димы Яковлева»
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
13 июня 16:00
(МСК)
Англия
Хорватия
13 июня 19:00
(МСК)
Австрия
Северная Македония
Весь календарь
Последние матчи
12 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 3
Россия 0
12 июня 19:00
(МСК)
Дания 0
Финляндия 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 18 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • gusaley — 10 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
30
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
28
Путин одобрил бесплатное подведение газа к домам россиян
Sibnet.Ru