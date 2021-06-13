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Жители Новосибирска назвали желаемую сумму безусловного дохода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти половина жителей Новосибирска поддерживает идею выплаты гражданам ежемесячного безусловного дохода. Сумма, которую новосибирцы хотели бы получать каждый месяц меньше, чем желаемый доход москвичей, или жителей Красноярска.

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая России» готовят законопроект, гарантирующий россиянам ежемесячный безусловный доход размере 10 тысяч рублей. По словам главы счетной палаты РФ Алексея Кудрина, это станет реальностью, но только в будущем.

Каждый второй россиянин поддерживает инициативу законотворцев, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В Новосибирске число сторонников инициативы достигло 49%. Но есть и противники.

Так, 13% опрошенных считают, что: «Нужна достойная оплата труда для людей, а не подачки от государства, которые будут плодить иждивенцев», «Определенный класс людей вообще перестанет работать», «Деньги большинством будут растрачены бесцельно».

Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35,6 тысячи рублей на человека в месяц) и Москве (35 тысяч рублей), в Новосибирске они составляют 26,7 тысячи рублей в месяц.

Мужчины поддерживают идею введения базового безусловного дохода активнее женщин (52 и 47% соответственно). Число сторонников инициативы растет с увеличением возраста опрошенных: 37% среди молодежи до 24 лет и 54% среди россиян старше 45 лет.

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Новосибирск #Деньги
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Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

dymys

А Трампу, пожелаем надевать штаны правильно

Nik3316

по твоим перлам, я иногда думаю что ты Псаки из Белого Дома))))

лачинов

Вряд ли допустят такое укрепление. Но даже если это и произойдет, то на ценах розницы это никак не отразится....
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