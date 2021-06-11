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Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайская компания Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема, заряжать который будет беспроводным способом.

Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась во время презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge, передает издание Gizmochina.

Благодаря такой технологии совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 Вт, что больше, чем у находящихся в продаже быстрых проводных зарядок. Планируется, что Xiaomi выпустит смартфон без разъемов в 2022 году.

Разработчики Xiaomi считают, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки пока несовершенна.

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