Новосибирцам покажут солнечное затмение

Новосибирцы смогут посмотреть через телескопы частное солнечное затмение в четверг, 10 июня на трех площадках.

Солнечное затмение будет кольцеобразным. Такие затмения происходят тогда, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце, то есть, расстояние от Земли до Луны в момент затмения превышает длину конуса тени Луны, которая в среднем составляет 374 тысяч километров. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны.

Кольцеобразные солнечные затмения – явления не частые. В среднем, за 100 лет происходит примерно 237 солнечных затмений, из которых 160 частных, 63 полных, а кольцеобразных всего 14.

Вид кольца можно наблюдать только в полосе затмения, которая в этот раз будет проходить по малонаселенным территориям крайнему востоку России, по Северному Ледовитому океану, а также по западу Гренландии и Канады.

Большая часть России, включая Новосибирск, увидит предстоящее затмение в виде частного варианта. Начнется частная фаза затмения в Новосибирске в 18.06 и в 19.07 Солнце будет закрыто Луной на почти на 34%. Это будет максимум, после чего Луна будет постепенно открывать наше светило.

Затмение можно будет посмотреть через телескопы с 17.30 до 20.00 на открытой астрономической площадке перед Большим новосибирским планетарием на Ключ-Камышенском плато, в планетарии СГУГИТ на улице Пархоменко, 9 кабинет 536 и площади Калинина перед зданием заводоуправления НПЗ (здание с часами, «книжка»).

Синоптики 10 июня обещают в Новосибирске пасмурную погоду, небольшие дожди, но с помощью телескопов затмение можно будет наблюдать.