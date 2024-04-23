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Космическую бактерию-мутанта обнаружили на МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые обнаружили на Международной космической станции потенциально опасную бактерию, которая устойчива к большинству лекарств. Исследователи Лаборатории реактивного движения NASA пришли к выводу, что микроорганизм мутировал в условиях космоса.

В ходе анализа было выделено 13 штаммов бактерии Enterobacter bugandensis. В обычных условиях такая бактерия обитает в пищеварительном тракте человека. Однако на МКС она заселила практически все поверхности.

При этом космические колонии Enterobacter bugandensis оказались устойчивы к большинству антибиотиков благодаря специфическим мутациям, которые произошли в условиях повышенного радиационного воздействия и микрогравитации.

Отмечается, что за 24 года на МКС побывало около 300 космонавтов и космических туристов. И это количество будет расти. Теоретически, побывавшие на станции люди могут стать переносчиками устойчивой к препаратам бактерии обратно на Землю.

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