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Гигантские «пауки» нашлись на фотографиях с Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Европейское космическое агентство ESA опубликовало снимки, сделанные орбитальным аппаратом Mars Express. На них запечатлены «пауки», а также «город инков» — причудливые элементы ландшафта в южном полярном регионе Марса.

«Город инков» на Марсе
«Город инков» на Марсе
Фото: © ESA

Ученые объясняют, что «пауки» не имеют никакого отношения к настоящим членистоногим. Это геологические структуры, которые нередко встречаются на поверхности Красной планеты. Свое прозвище они получили из-за внешнего сходства с пауками.

Марсианские «пауки» образуются, когда весенний солнечный свет падает на слои углекислого газа, отложившиеся в зимние месяцы. Солнечный свет заставляет лед из углекислого газа в нижней части слоя превращаться в газ.

Впоследствии он накапливается и пробивает плиты вышележащего льда толщиной до метра, вырываясь наружу и вытягивая темный материал на поверхность планеты. Вырывающийся в виде гейзеров из-под поверхности газ насыщен темной пылью.

Когда он оседает, на поверхности Марса появляются замысловатые узоры. При этом размеры марсианских «пауков» сильно варьируются и могут достигать в диаметре от 45 метров до 1 километра.

Марсианские «пауки»
Марсианские «пауки»
Фото: © ESA

Также на снимках можно увидеть «город инков» — эта геометрическая сеть хребтов внешне напоминает руины городов инков на Земле. После открытия в 1972 году объект сразу получил характерное название.

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se 34

Было1)Первое контрнаступление в 2022 но хлопцы быстро кончились и техника сгорела2)Второе контрнаступление...

ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!

Asd10

Понятное дело. Ещё слишком много хохлов на Украине. Западу надо штоб вас совсем не осталось.