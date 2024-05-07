SpaceX показала скафандр нового поколения. ВИДЕО

Компания Илона Маска SpaceX представила космический скафандр EVA, который будет использоваться для выхода с борта аппарата Crew Dragon.

Среди главных нововведений — улучшенная терморегуляция, а также технология защиты глаз с помощью нового покрытия на шлеме. Внутри шлема SpaceX установила проекционный дисплей, где будет показываться информация о состоянии ключевых показателей скафандра.

Скафандр испытают в рамках миссии Polaris Dawn — двое членов экипажа в EVA выйдут в открытый космос. Астронавты проверят, насколько удобно работать в таком прототипе, проверят его функции в условиях невесомости и низких температур космического пространства.

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EVA — важный шаг на пути к созданию новых скафандров для предстоящих миссий, включая полеты на Луну и Марс. Кроме этого, «обмундирование» предназначено для космических туристов, первые полеты с которыми SpaceX организует в 2025 году.