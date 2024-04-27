Найдена главная планета-претендент на наличие внеземной жизни

Астрономы изучили планету K2-18b в обитаемой зоне своей звезды в созвездии Льва. После получения новых данных ученые считают, что K2-18b — один из главных претендентов на существование внеземной жизни.

В атмосфере K218b был обнаружен газообразный диметилсульфид (ДМС) — соединения, которое «производится только жизнью», пишет Daily Mail. Чтобы подтвердить открытие, исследователи задействовали космический телескоп James Webb.

K2-18b превосходит Землю примерно в два раза, а масса — в восемь раз превышает земную. В ее атмосфере нашли водяной пар, углекислый газ и метан, а также небольшое количество аммиака. Это указывает на наличие водного океана.

Основная часть ДМС в атмосфере нашей планеты выделяется из фитопланктона в морской среде. По всей видимости, вещество на K2-18b появляется аналогичным способом. Однако для подтверждения наличия жизни потребуются дополнительные исследования.