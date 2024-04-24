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Инженеры починили самый далекий от Земли космический зонд

Источник:
Sibnet.ru
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Специалистам NASA удалось исправить ошибку в работе системы связи космического зонда «Вояджер-1». Аппарат впервые за пять месяцев передал на Землю читаемые технические сообщения, говорится в сообщении космического агентства.

«Вояджер-1» прекратил отправлять инженерные и научные данные 14 ноября 2023 года. Инженеры выяснили, что проблема связана с повреждением сегмента бортовой памяти.

Им удалось исправить ошибку и распределить память устройства на исправные чипы, разделив код на части и переписав все ссылки на него. 20 апреля «Вояджер-1» прислал на Землю отчет о состоянии бортовых систем, сейчас ведется его расшифровка.

«Вояджер-1» и «Вояджер-2» — космические зонды, запущенные NASA в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы. Они прошли мимо Юпитера и Сатурна, после чего продолжили движение в глубь космоса.

«Вояджер-1» считается самым далеким от Земли рукотворным объектом. На сегодня он находится на расстоянии в 24 миллиарда километров от нашей планеты.

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vova97

ну она же нейтральная то есть без роду без племени какая ей сборная РФ тем более она ведь первая отказалась

Kukuh88

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Что там насчет союзника? И невиданных в истории отношений...

corrector

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