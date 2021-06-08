WhatsApp получил новую функцию входа

Пользователи WhatsApp получат возможность автоматически входить в аккаунт с помощью быстрого звонка.

Сейчас для входа в учетную запись мессенджер использует SMS-пароли, когда на смартфон приходит одноразовый код. С появлением новой функции на телефон вместо SNS будет поступать звонок, пишет Webetainfo.

При этом пользователю даже не нужно будет отвечать на звонок, приложение сделает это самостоятельно, запросив доступ к истории вызовов. После сверки кода WhatsApp сразу войдет в аккаунт.

Пока функция будет доступна только на устройствах под управлением Android. На iOS такой способ не работает, потому что на данной операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.