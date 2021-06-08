Ученые оживили «проспавших» 24 тысячи лет существ

Исследователи оживили коловраток, «проспавших» 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте на глубине 3,3 метра.

Коловратки — крохотные черви, которые считаются одними из самых радиационно устойчивых животных на планете. Они способны выдерживать экстремальную кислотность, голод, низкий уровень кислорода и обезвоживание на протяжении длительного времени.

Ученые отмечают, что выживание этих существ в вечной мерзлоте — новый пример их способности выдерживать экстремальные условия, пишет Current Biology. Фактически, «разбуженные» коловратки были современниками шерстистых мамонтов.

При этом специалисты до сих пор не понимают, как коловраткам удается сохранять свои клетки на протяжении тысячелетий и восстанавливать поврежденную ДНК. Эксперимент показал, что оживленные черви даже смогли завести потомство.

Кроме этого, исследователей ставит в тупик эволюционное многообразие этих червей — их популяция насчитывает более 450 видов при бесполом размножении, которое наука считает эволюционным недостатком.