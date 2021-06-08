НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Ученые оживили «проспавших» 24 тысячи лет существ

Источник:
Current Biology
161 2
Фото: © Alexander Klepnev

Исследователи оживили коловраток, «проспавших» 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте на глубине 3,3 метра.

Коловратки — крохотные черви, которые считаются одними из самых радиационно устойчивых животных на планете. Они способны выдерживать экстремальную кислотность, голод, низкий уровень кислорода и обезвоживание на протяжении длительного времени.

Ученые отмечают, что выживание этих существ в вечной мерзлоте — новый пример их способности выдерживать экстремальные условия, пишет Current Biology. Фактически, «разбуженные» коловратки были современниками шерстистых мамонтов.

При этом специалисты до сих пор не понимают, как коловраткам удается сохранять свои клетки на протяжении тысячелетий и восстанавливать поврежденную ДНК. Эксперимент показал, что оживленные черви даже смогли завести потомство.

Кроме этого, исследователей ставит в тупик эволюционное многообразие этих червей — их популяция насчитывает более 450 видов при бесполом размножении, которое наука считает эволюционным недостатком.

Тема: Раскопали в Сибири
Археологи нашли курительные трубки XVIII века в Красноярске
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Культовый предмет возрастом более 19 тысяч лет нашли в Сибири
Древнейшие орудия впервые нашли в Красноярском крае
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уровень затопившей Тулун реки превысил критическую отметку
Родители выпускников в Чите сняли панк-клип в стиле «Короля и Шута»
Органы опеки ответят за семью под Новосибирском, где дети ели окурки
Ученые доказали влияние вакцинации на мужскую фертильность
Самое популярное
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (2)
Картина дня
США назвали идеальное российское оружие
Самозанятым разрешат ипотечные каникулы
«Сбер» разрешил сотрудникам брать годовой отпуск
Ученые оживили «проспавших» 24 тысячи лет существ
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

all busy

Нападение на представителя власти при исполнении, все правильно ДПС-ник сделал.

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?
Sibnet.Ru