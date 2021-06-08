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ГИБДД подсчитала число погибших в ДТП с электросамокатами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Десять человек погибли в авариях с участием электросамокатов в России за два года (2019-2020 годы), в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.

«Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году четыре погибших с использованием средств индивидуальной мобильности, в прошлом году — шесть погибших в ДТП с участием СИМ», — цитирует Митрошина РИА Новости.

По его словам, в общей массе данные цифры незначительны. Начальник НЦБДД призвал спокойнее относиться к «страшилкам» о средствах индивидуальной мобильности, отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 километров в час, и покупают такие средства передвижения единицы граждан.

«Говорят, что они (пользователи СИМ) носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково», — поделился мнением Митрошин.

Возможно, предположил начальник научного центра ГИБДД, сильнее пострадает даже владелец электросамоката. «Если пешеход, его ударили, он упал, то владелец СИМ продолжает, грубо говоря, еще какое-то время куда-то лететь», — предположил он.

Тема: Дорожные войны
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