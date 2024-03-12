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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД объяснила, когда водители не обязаны пропускать самокатчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобилисты не должны пропускать на нерегулируемом пешеходном переходе самокатчиков, если они не спешились, но обязаны сделать это, если лицо спешилось и идет пешком, объяснила ГИБДД.

«Так как лицо, управляющее СИМ (средствами индивидуальной мобильности), это отдельная категория участников дорожного движения, не приравненная к пешеходам, то и водитель уступать дорогу переезжающему самокатчику не обязан, потому как этого не требуют Правила (дорожного движения)», — цитирует «Ридус» ответ ГИБДД автоэксперту Григорию Шухману.

Это правило распространяется на велосипедистов и участников дорожного движения, управляющих СИМ, к которым относятся самокаты, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие подобные устройства.

СИМ прописались в ПДД с 1 марта 2023 года. Он должны весить менее 35 килограммов и двигаться со скоростью не более 25 километров в час.

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