Суд признал законным штраф за проезд на желтый

Третий кассационный суд общей юрисдикции признал законными штрафы водителей за проезд на желтый свет.

Житель Мурманска в июне 2022 проехал на желтый сигнал светофора и попал в аварию. За проезд на желтый водителя оштрафовали на тысячу рублей. Факт административного правонарушения был зафиксирован камерой.

Мужчина попытался обжаловать это решение в вышестоящем суде. Но Третий кассационный суд признал его совершенно законным, сообщила пресс-служба суда. Теперь на это могут ориентироваться все нижестоящие инстанции.

Желтый сигнал светофора запрещает движение и лишь предупреждает о предстоящей смене сигналов, согласно пункту 6.2 ПДД. Но многие водители считают, что можно воспользоваться лазейкой: движение на желтый разрешено, если нельзя остановиться перед стоп-линией, н прибегая к экстренному торможению.

Чтобы оспорить штраф, водителю потребуется предоставить записи видеорегистраторов и технической экспертизы, которая покажет, что остановить машину без применения экстренного торможения было невозможно.