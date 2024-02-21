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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Суд признал законным штраф за проезд на желтый

Источник:
Sibnet.ru
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Третий кассационный суд общей юрисдикции признал законными штрафы водителей за проезд на желтый свет.

Житель Мурманска в июне 2022 проехал на желтый сигнал светофора и попал в аварию. За проезд на желтый водителя оштрафовали на тысячу рублей. Факт административного правонарушения был зафиксирован камерой.

Мужчина попытался обжаловать это решение в вышестоящем суде. Но Третий кассационный суд признал его совершенно законным, сообщила пресс-служба суда. Теперь на это могут ориентироваться все нижестоящие инстанции.

Желтый сигнал светофора запрещает движение и лишь предупреждает о предстоящей смене сигналов, согласно пункту 6.2 ПДД. Но многие водители считают, что можно воспользоваться лазейкой: движение на желтый разрешено, если нельзя остановиться перед стоп-линией, н прибегая к экстренному торможению.

Чтобы оспорить штраф, водителю потребуется предоставить записи видеорегистраторов и технической экспертизы, которая покажет, что остановить машину без применения экстренного торможения было невозможно.

Тема: Дорожные войны
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