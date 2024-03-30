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Как взыскать ущерб за пробитое в яме колесо

Источник:
Sibnet.ru
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Весной вероятность повредить колесо в яме возрастает: асфальт сходит с дорог, а выбоины прячутся в глубоких лужах. Как получить компенсацию за ущерб, объяснил юрист «Центра защиты прав граждан Справедливой России» по Новосибирской области Алексей Надежкин.

Шаг 1. Зафиксировать ДТП

Пробитое в яме колесо — это тоже ДТП. Для фиксации повреждений автомобиля стоит вызвать ГИБДД, например, позвонив на номер 112.

Инспекторы сделают осмотр и зафиксируют состояние автомобиля и участка, на котором он получил повреждения, в протоколе. Копию этого документа водитель транспортного средства может запросить у сотрудников ГИБДД.

Нужно детально сфотографировать место аварии, самостоятельно измерить яму. Если нет линейки или рулетки, можно использовать какие-то другие предметы. Можно и самостоятельно составить схему ДТП, если есть соответствующие навыки.

По ГОСТ Р 50597-93 допустимые размеры ямы: 5 сантиметров в глубину, 15 сантиметров в длину и 60 сантиметров в ширину.

Шаг 2. Узнать, кто отвечает за дорогу

Затем нужно установить, кто ответственен за содержание земельного участка (участка дороги), где автомобиль получил повреждение.

«Для этого нужно обратиться в администрацию населенного пункта, где произошло ЧП, с соответствующим письменным запросом и географическими координатами места происшествия. Если автомобиль пострадал не в населенном пункте, а на региональной или федеральной трассе, нужно обращаться, соответственно, в региональный Минтранс или Росавтодор», — пояснил Надежкин.

Сотрудник ГИБДД, вызванный на место происшествия, также может подсказать, какая организация отвечает за данный участок проезжей части.

Шаг 3. Оценить ущерб

Нужно найти эксперта, который оценит повреждения автомобиля. На экспертизу стоит пригласить представителя организации, эксплуатирующего участок дороги, на котором произошел инцидент.

Приглашение можно отправить заказным письмом с уведомлением о получении или отвезти самому.

Шаг 4. Подать претензию

Сначала претензию о возмещении ущерба в письменном нужно подать в досудебном порядке в адрес балансодержателя земельного участка. К претензии надо приложить копию протокола осмотра места происшествия, экспертное заключение об ущербе и стоимости ремонта и, желательно, фотографии места ЧП и полученных автомобилем повреждений.

Шаг 5. Пожаловаться в ГИБДД

Параллельно можно обратиться в надзорные органы в лице ГИБДД с заявлением о том, что на таком-то участке дороги находится яма (или торчит арматура и т.д.) и что она представляет опасность для участников дорожного движения.

ГИБДД выпишет балансодержателю административный штраф за ненадлежащее содержание дороги и выдаст предписание о восстановлении дорожного покрытия до нормативного состояния.

Шаг 6. Обратиться в суд

Если балансодержатель откажется возмещать ущерб, нужно добиваться возмещения через суд. Помимо справки о ДТП, акта осмотра дорожного полотна и результатов технической экспертизы, в суд нужно будет отправить исковое заявление и копию претензии, на которую ответчик не отреагировал.

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Авто #Автоправо #Потребитель
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nicollaich

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потому что у кукловодов полная деградация происходит, колосс вот вот рухнет, разведки ноль, армии ноль,...

Asd10

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