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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Светофоры заработали по-новому: в чем эксперимент?

Источник:
Sibnet.ru
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Начался эксперимент по отмене мигающего зеленого сигнала светофора. Пока такая схема работает только в Зеленограде, но если результаты признают успешными, по-новому придется ездить водителям всей России.
Светофор
Фото: © Sibnet.ru

Эксперимент стартовал в октябре в Зеленограде (один из административных округов Москвы), также мигающий зеленый отменили на трех перекрестках во Владивостоке.

Последовательность сигналов изменилась с «зеленый — зеленый мигающий — желтый — красный» на «зеленый — желтый — красный — дополнительный красный».

Дополнительный красный, или так называемый «красный по кругу» — фаза, когда на перекрестке всем направлениям движения в течение трех секунд горит запрещающий сигнал и проезд полностью запрещается.

Фазы мигающего зеленого нет на светофорах в Испании, Германии, США, Бельгии, Чехии, Венгрии и Франции. Есть в Китае, Израиле, Хорватии, Мексике, Турции.

Аварий станет меньше

Авторы эксперимента считают, что отсутствие зеленого мигающего сигнала повысит безопасность, так как водители не будут пытаться успеть проскочить перекресток и набирать скорость при мигающем зеленом.

Предварительные данные косвенно говорят в пользу этой теории. Об этом на YouTube-канале автоэксперта Александра Шумского рассказал гендиректор «Спецдорпроекта», подрядчика ЦОДД Москвы, Константин Антонович.

«Повесили комплексы видеофиксации на подходе к светофорам... В момент, когда начинает первое моргание зеленого, основная масса водителей нажимает тапку и ускоряется», — сказал Антонович.

В среднем, ускоряющиеся автомобили входят в зону перекрестка с превышением на 20-40 километров в час. В то время как количество ускоряющихся на желтый сигнал в 6,5 раза меньше.

Как работают светофоры

Другое мнение

«Я отношусь к такому эксперименту отрицательно. Считаю, что водителю дают возможность завершить маневр на зеленый мигающий. А на желтый водитель должен уже остановиться», — поделился мнением с Sibnet.ru руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Он считает, что зеленый мигающий — правильная стадия светофора, и водители к этому привыкли. Однако верно и то, что водитель, находясь далеко от перекрестка, не должен жать на педаль газа, чтобы успеть проехать его на последних секундах.

Как ездить по-новому? Подъезжая к перекрестку на зеленый свет, надо плавно замедляться и не пытаться проскочить. Если без экстренного торможения остановиться на желтый сигнал уже невозможно, следует проехать перекресток — это предусмотрено пунктом 6.14 ПДД.

Первые итоги

ГИБДД выступила против изменений. На заседании окружной комиссии по безопасности движения в Зеленограде инспекция заявила, что на 29% выросло количество ДТП в период эксперимента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на 42% возросло количество столкновений; на 62% выросло количество ДТП конкретно на перекрестках.

«Водители находятся в постоянном стрессе, что не способствует повышению безопасности дорожного движения», — привел позицию ведомства автоэксперт Шумский в телеграм-канале.

Однако он проанализировал статистику ДТП за октябрь и выяснил, что из 12 ДТП, зафиксированных в Зеленограде, ни одно не связано со сменой режима работы светофора.

Согласно ПДД, желтый сигнал светофора относится к запрещающим. Проезд на желтый наказывается штрафом в 1 тысячу рублей по ст. 12.12 КоАП. Повторное нарушение — 5 тысяч рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев. Но если водитель остановится, заехав при этом за стоп-линию, то его тоже ждет штраф — 800 рублей.

Шумский считает, что сложность в оценке результатов будет связана с тем, что мелкие аварии, когда один автомобиль сзади въезжает в другой на светофоре, не попадают в статистику ГИБДД. Их либо не оформляют, так как царапины незначительные, либо заполняют Европротокол.

В любом случае, считает эксперт, должно пройти несколько месяцев, чтобы понять, смогли ли водители перестроиться и стало ли ездить безопаснее.

Тема: Дорожные войны
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Топ комментариев

mosquito__2010

Её можно понять. Западноё враньё плодит только деструкции. Показушная любовь Украины и Польши за последние...

c2h5oh76

Естественно, ты бы свой пятачок даже не высунул бы

MuCbE

Беспокоились гораздо сильнее или ты хочешь чтоб они как в этой новости просто высказались и забили?

snoo

Сарказм? Нормальным людям совершенно по барабану на эту бабульку.