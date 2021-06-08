Арахнолог рассказал, какие ядовитые пауки кусаются в Сибири

Периодически в Омске и на юге Новосибирской области летом появляются каракурты. Но это случается крайне редко, остальные ядовитые восьминогие в Сибири не представляют большой опасности, но могут больно укусить, сообщил Sibnet.ru кандидат биологических наук, зоолог-арахнолог Кирилл Михайлов.

В конце мая жительница Забайкальского края сняла на видео редкого для этих мест паука — черную толстоголовку. Арахнологи объяснили, что паук ядовит и трогать его не нужно. Кусает он больно, хоть и не смертельно. По словам Михайлова, ядовитые пауки в Сибири есть, а иногда приползают восьминогие гости из соседних стран.

Так, на юге Новосибирской области, а чаще в Омске появляется ядовитый каракурт. Приходит он из соседнего Казахстана во время вспышек численности. «Но вспышки бывают раз в 10-11 лет», — успокоил арахнолог.

Остальные ядовитые восьминогие в Сибири могут укусить и человеку будет больно, но «страшного яда там нет». Например, реакция на укус степного тарантула (мизгиря) где-нибудь на просторах Бурятии будет похожа на последствия укуса осы.

Но тарантул просто так не укусит, для этого нужно достать его из земляной норки, а этого делать не надо. Как и в целом не стоит трогать пауков или сжимать их в руках, предупредил Михайлов. В большинстве случаев они абсолютно безобидны для человека, в отличие от сибирских клещей.