Томские ученые создадут антивирусные краски для больниц

Ученые ТГУ вместе с коллегами из Ярославля получат федеральную субсидию на создание антимикробных и антивирусных красок, эффективных в том числе и против COVID-19.

Проект направлен на создание антивирусных (в том числе эффективных в отношении коронавируса SARS-CoV-2), антимикробных (в том числе эффективных в отношении внутрибольничных инфекций) и антигрибковых лакокрасочных материалов. По данным учреждения, опыт показал, что недостаточно обрабатывать поверхности дезинфектантами – необходимо, чтобы поверхности сами «боролись» с инфекцией.

«Речь идет о создании биоцидных наночастиц, которые можно вводить в лакокрасочные материалы и использовать для обработки поверхностей в медицинских учреждениях, школах, детских садах и других организациях с большой проходимостью. Краски с нашими наночастицами будут не только эффективны, но и более безопасны и дешевы», – рассказал проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов.

ТГУ получил 100 миллионов рублей, такая же сумма будет добавлена из внебюджетных средств вуза. Проект поддержал известный по борьбе с коронавирусом главный врач московской городской клинической больницы №40 Денис Проценко.