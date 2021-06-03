Экс-тренер объяснил провалы российских биатлонистов

Низкие результаты российских биатлонистов связаны с тем, что тренерам юниоров платят «нищенские» зарплаты, заявил бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В прошедшем сезоне сборная России установила антирекорд на Кубке мира. Российская команда провела 28 гонок без медалей на этапах турнира, что является худшим результатом в истории.

«Кто захочет работать в детско-юношеском биатлоне за нищенские зарплаты? Тренер, который работает на начальной подготовке, получает в районе 20 тысяч рублей. Чтобы получать больше, ему нужны результаты. Вся оплата построена на этом», — сказал Хованцев в интервью РИА Новости.

Он предложил брать пример с Норвегии, где детско-юношеский спорт высоко оплачивают. Кроме того, надо выстроить единую систему подготовки.