НАВЕРХ

Экс-тренер объяснил провалы российских биатлонистов

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Низкие результаты российских биатлонистов связаны с тем, что тренерам юниоров платят «нищенские» зарплаты, заявил бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В прошедшем сезоне сборная России установила антирекорд на Кубке мира. Российская команда провела 28 гонок без медалей на этапах турнира, что является худшим результатом в истории.

«Кто захочет работать в детско-юношеском биатлоне за нищенские зарплаты? Тренер, который работает на начальной подготовке, получает в районе 20 тысяч рублей. Чтобы получать больше, ему нужны результаты. Вся оплата построена на этом», — сказал Хованцев в интервью РИА Новости.

Он предложил брать пример с Норвегии, где детско-юношеский спорт высоко оплачивают. Кроме того, надо выстроить единую систему подготовки.

Еще по теме
Биатлонистка расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей
Российские биатлонисты останутся без главного тренера
Чемпионка России по биатлону выиграла гонку, не получив патроны
Глава Алтая вручил биатлонисту Иродову квартиру
смотреть все
Спорт #Биатлон
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Безумный чемпионат: фавориты на грани катастрофы
27.05.2021 11:05
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
24.05.2021 08:33
Кто поедет на ЧМ: состав хоккейной сборной России
17.05.2021 22:41
Фавориты и темные лошадки ЧМ-2021: кто бросит вызов России
17.05.2021 21:07
Вокруг спорта
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
01.06.2021 15:33
Абонементы в фитнес-клубы подскочат в цене
31.05.2021 16:21
Олимпийская чемпионка покормила ребенка грудью, стоя на голове
21.05.2021 17:56
Канадский пилот «Формулы-1» оскорбил Никиту Мазепина
10.05.2021 17:27
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Последние матчи
3 июня 20:15
(МСК)
Финляндия 0
Чехия 0
3 июня 20:15
(МСК)
Россия 0
Канада 0
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 101 балл
  • Евгений Коновалов 675591 — 101 балл
  • Magicc — 99 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
28
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
21
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
20
Россия выдала Белоруссии новый кредит
16
Медведев заявил об усталости России от конфликта с Западом
Sibnet.Ru