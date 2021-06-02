Ребенок в Бурятии защитил мать ценой собственной жизни

Следственный комитет в Бурятии в среду наградил посмертно ребенка, который спас мать от убийцы ценой собственной жизни. Семье погибшего мальчика окажут поддержку, сообщило региональное ведомство.

Трагедия произошла 28 ноября в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии. Вечером в дом к местным жителям пришел пьяный односельчанин. Он стал оскорблять хозяйку дома, а затем схватил нож и бросился на женщину.

Сын хозяйки дома преградил дорогу мужчине, тогда пьяный гость ударил его клинком в грудь. Мальчик умер на месте. Ему было 15 лет.

Сотрудники республиканского Следственного комитета наградили ребенка посмертно медалью «Доблесть и отвага». Ее передали матери. Также ведомство сообщило, что семье погибшего мальчика сотрудники окажут помощь и поддержку.