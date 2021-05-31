Подросток разбился в ДТП с автомобилем под Новосибирском

Столкновение мопеда и легкового автомобиля, в котором один подросток погиб и один получил травмы произошло в поселке Чик, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В воскресенье в 18.40 14-летний подросток, управляя мопедом Racer Alpha двигался с пассажиром по улице Шоссейной в поселке Чик Коченевского района.

Во время обгона он выехал на полосу дороги, предназначенную для движения встречного автотранспорта, где произошло столкновение с автомобилем Renault Symbol, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы несовместимые с жизнью, а 14-летняя пассажирка мопеда доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.