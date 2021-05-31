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Подросток разбился в ДТП с автомобилем под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Столкновение мопеда и легкового автомобиля, в котором один подросток погиб и один получил травмы произошло в поселке Чик, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В воскресенье в 18.40 14-летний подросток, управляя мопедом Racer Alpha двигался с пассажиром по улице Шоссейной в поселке Чик Коченевского района. 

Во время обгона он выехал на полосу дороги, предназначенную для движения встречного автотранспорта, где произошло столкновение с автомобилем Renault Symbol, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы несовместимые с жизнью, а 14-летняя пассажирка мопеда доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)
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