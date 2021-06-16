Тормоза, скорости и рамы: все тонкости выбора велосипеда

Начинающему велосипедисту, прежде всего, нужно ответить на вопрос, для чего нужен байк — для прогулок по паркам, поездкам по городу, для туризма, экстрима или спортивных состязаний. И тогда станет ясно, какого типа велосипеды рассматривать, и какую степень «прокачанности» искать.

Выбор велосипеда — довольно сложная задача. Напоминает выбор машины. У современных байков почти столько же видов, как и у автомобилей — есть свои «седаны» для городских поездок, есть внедорожники, есть и скоростные «суперкары». Да и по цене некоторые двухколесные модели не уступают старшим четырехколесным братьям.

В советские времена было два основных вида велосипедов — обычный городской и спортивный шоссейный. В 1990-е пришла эпоха горных байков, оснащенных амортизаторами и системами переключения передач. Впоследствии семейство великов размножилось невероятно: двухколесные машины пошли по пути специализаций.

Городские стали разделятся на классические, туристические для дальних поездок, комбинированные (гибриды с горными) и круизеры с комфортной посадкой и экзотичной конструкцией, напоминающие, например, мотоциклы-чопперы.

Семейство горных велосипедов (маунтинбайков) стало включать в себя кросс-кантри (для пересеченной местности и соревнований), трейловые байки (для агрессивной езды по специально подготовленным трассам), двухподвесы для фрирайда и даунхилла (скоростного спуска с гор).

Горные байки оснащенны амортизаторами и системами переключения передач

Сравнительно недавно появились фэтбайки — велосипеды с широкими колесами (для езды по снегу и песку). Отдельным ответвлением стали BMX, используемые в основном для трюков.

Шоссейные велосипеды остались королями скоростной езды по трассам. Но из них вырос новый вид — циклокроссы. По сути, это гибриды с маунтинбайком. Они могут передвигаться по бездорожью, но при этом сохранили внешнее сходство с шоссейниками.

Асфальт или бездорожье

Раньше было так. Маунтинбайк предназначался для бездорожья, а велосипеды городского типа — для асфальта. Но со временем все поменялось с точностью до наоборот.

Горные байки сейчас чаще используют в городе. Их подвеска с амортизаторами позволяет с комфортом преодолевать любые городские препятствия и колдобины. А спортивная посадка и система переключения передач — проехать большие расстояния быстро и без серьезных нагрузок.

Подвеска с амортизаторами позволяет байкеру с комфортом преодолевать любые препятствия

Велосипеды городского типа при этом уехали за город и в парки. Их берут на дачи. Они занимают меньше места в дороге, просты в обслуживании, комфортны для неспешных велосипедных прогулок.

Шоссейные велосипеды в классике жанра так и остались. Их используют для поддержания спортивного тонуса, тренировок, соревнований — достижения максимальной скорости.

Шоссейные велосипеды остались королями скоростной езды по трассам

«В первую очередь, нужно определиться с ожиданиями от велосипеда. Хочет ли человек просто перемещаться из точки "А" в точку "Б "? Нужен ли ему байк для удовольствия или для поддержания формы? Нужно подумать, где и как комфортнее кататься: в парке, за городом или это могут быть туристические поездки или участие в соревнованиях...», — говорит эксперт, генеральный директор веломагазина и сервиса CoolRider Денис Надсонов.

У великов есть размеры

У городских велосипедов — один размер. Спортивные байки — отличаются ростовкой рамы. Их подбирают, как кроссовки, — под определенного человека.

У рам взрослых горных велосипедов несколько размеров. 15-й рассчитан на рост от 140 до 160 сантиметров, 17-й — от 160 до 180 сантиметров, 19-й — от 180 до 200 сантиметров, 21-й — от 190 сантиметров и выше.

Метод примерки — прост. Надо перекинуть одну ногу через раму велосипеда и встать на землю перед сиденьем. Зазор между пахом и рамой должен составлять 1-2 сантиметра.

Зазор между пахом и рамой должен составлять 1-2 сантиметра

Если зазор — больше, то байк мал. Велосипедист будет чувствовать себя некомфортно: ему будет не хватать длины рамы. Если человек сидит на раме — она ему велика. В этом случае при резком торможении есть риск ударится пахом, да и слазить с велика будет неудобно.

Есть и чисто женские велосипеды. Они, в первую очередь, отличается шириной руля. Он более узкий, поскольку у женщин уже плечи. На таких байках ставят эргономические ручки руля (грипсы). Они поддерживают запястья, испытывающие при езде на спортивной байке большие нагрузки. Женские велики также имеют заниженную раму.

Байки из «крылатого металла»

Главный конструкционный элемент велосипеда — раму — изготавливают из нескольких материалов. Самый дешевый из них — сталь. Ее главный недостаток — вес. Она тяжелая, что критично для байков спортивной направленности. Поэтому встретить ее можно только на недорогих великах.

Второй материал — это хроммолибден. Этот сплав легче стали и выдерживает большие нагрузки. Хромомолибденовые рамы ставят на туристические велосипеды и на BMX.

Авиационный алюминий — самый распространенный материал для серьезных велосипедов

Третий и самый распространенный для серьезных «машин» материал — сплавы на основе авиационного алюминия. Их несколько видов. Чем выше класс сплава, тем он легче и больше нагрузки выдерживает.

Четвертый материал — карбон (композит). Он чрезвычайно легок. Из него можно создать рамы самой сложной геометрии. Но он очень дорог. Цена на карбоновую раму может составлять от 30 до 70 тысяч рублей. Поэтому их, как правило, ставят на профессиональные спортивные байки.

Механика или гидравлика

Современные велосипеды оснащены несколькими видами тормозов. Самый простой — типа V-brake, у которого колодки прижимаются к ободу. Их плюсы в низкой цене, легкой настройке и простом ремонте. Минусы — при появлении «восьмерки» такой тормоз начинает работать некорректно, а при попадании снега колодки у него проскальзывают.

Сейчас популярны дисковые тормоза. Они эффективнее V-brake, не боятся восьмерок на колесе, воды и снега. Делятся они на два основных вида.

Дисковые тормоза — мощны и удобны

Есть механические, где тормозное усилие передается через тросик. И гидравлические, которые приводятся в действие тормозной жидкостью.

Механические тормоза — проще. Их можно отремонтировать в пути. Но у них довольно тугой ход — приходиться сильно давить на ручку.

Гидравлика — удобна и очень эффективна, поскольку увеличивает усилие на торможение. Ручки в этом случае нажимаются очень мягко. Гидравлические тормоза — это идеальный вариант для спортивной езды, агрессивного катания, и для тех, кто просто любит комфорт. К недостаткам можно отнести только сложность в обслуживании и ремонте и высокую стоимость.

Нужны ли амортизаторы

Задача амортизаторов гасить вибрацию и смягчать удары при езде на пересеченной местности и преодолении препятствий. Поэтому амортизационная подвеска — отличительная черта маунтинбайка.

Есть три типа горных велосипедов. Первый — жесткие (ригиды). У них отсутствуют передние и задние амортизаторы. Их плюс — они легче и без потерь преобразуют усилие на педали в движение. Минус — чувствуется каждая кочка и ямка, вибрация бьет по рукам.

Второй тип — хардтейлы (с английского — «жесткий хвост»). Они имеют переднюю амортизационную вилку. Она защищает от ударов и вибрации руки и в первую очередь запястья, которые при высокой спортивной посадке принимают значительную часть нагрузки. Это наиболее распространенный вид маунтинбайка.

Амортизационная вилка гасит вибрацию и смягчает удары

Третий тип — двухподвесы, имеющие передние и задние амортизаторы. Их можно разделить на два сегмента. Первый — недорогие велосипеды с простенькими амортизационными системами. У них один плюс — едут мягче.

Минусов больше. Во-первых, задняя подвеска делает байк тяжелее на несколько килограммов. Во-вторых, снижается эффективность педалирования. При каждом нажатии на педаль амортизаторы прожимаются и гасят усилие. Передний и задний амортизаторы отнимают по 20% усилия.

Вторая категория двухподвесов — спортивные велосипеды для соревнований, фрирайда и даунхилла. На них стоит профессиональное оборудование, работающее четко и эффективно. Но стоят такие байки сотни тысяч рублей. Да и для обычной езды из-за особенностей конструкции они мало подходят.

«Поэтому для города чаще всего покупают хардтейлы. У них самое оптимальное соотношение — функционал/вес. Переднего амортизатора вполне хватает, чтобы гасить удары и вибрацию», — отмечает Надсонов.

А недорогие, и тяжелые двухподвесы, по его словам, больше подходят для неспешных поездок за городом. В городских условиях они будет отнимать слишком много сил.

Сколько надо скоростей

«Изначально все велосипеды были односкоростными. И первая проблема, с которой сталкивались "водители" таких велосипедов, — приходилось слезать и закатывать их в горочку. Давление на педали не хватало, чтобы заехать наверх», — поясняет эксперт.

Иными словами, на одной передаче не получалось проехать по различным рельефам. Где-то были подъемы, где-то — спуски, где-то была нужна тяга, где-то — скорость. Из этого и выросла необходимость поставить трансмиссию.

Она представляет собой передний переключатель передач (две-три звезды) и задний переключатель (до 12 звезд). Принцип действия заключается в переброске цепи с одной звезды на другую. Различные сочетания передних и задних звезд позволяют регулировать нагрузку.

Система переключения передач велосипеда

Последняя тенденция — ведущие велосипедные бренды начали отказываться от передних переключателей, которые сложно настраиваются и иногда работают некорректно. Появляется все больше байков с одной передней звездой.

Трансмиссия сильно отличаются по классу. Переключатели скоростей начального уровня, сделанные из недорогих материалов, приходится чаще поднастраивать, они не всегда работают быстро и четко.

Переключатель передач перебрасывает цепь с одной звезды на другую

Далее идут трансмиссии любительского, полупрофессионального и профессионального классов. Чем выше уровень системы, тем она четче и легче работает, меньше требует вмешательства и настроек. Но соответственно вырастает и цена.

Выбор здесь опять таки зависит от предназначения велосипеда. Для обычных прогулочных поездок хватит за глаза и семи передач, считает эксперт.

Стоит ли гнаться за брендом

Сейчас продается очень много велосипедов от самых различных брендов. И многие из этих байков — некачественные.

«Есть подпольный Китай. Это такие велосипеды, как BMW, Ferrari, Ford. Они красивые, яркие, выглядят интересно. Но сделаны из неизвестных материалов. Болтовые соединения у них не каленые. Геометрия рам — недоработанная. Комплектующие — неизвестного происхождения: либо ноунейм, либо подделки серьезных брендов», — поясняет эксперт.

По его словам, живут такие велики не долго. Через месяц-полтора начинают сыпаться. Починить их невозможно даже в мастерских: оригинальные компоненты на установить. Это одноразовые велосипеды.

Затем идет фабричный Китай. Это, как правило, начальный эконом-сегмент. Их уже можно приобретать. На них можно спокойно кататься, они ремонтопригодны. Но если цена у них невысокая, значит на чем-то сэкономили — и качество хромает.

Далее — российские бренды. Здесь кардинально другое отношение к велосипедам. Это уже хорошее качество. Компоненты, как правило, от лучших мировых производителей — Shimano и SRAM. И это множество модельных рядов под любые предпочтения.

Велосипеды российской компании Forward

«Завод Forward, который мы представляем, имеет четыре собственных бренда. Altair — это начальный сегмент. Forward — средний сегмент. И Format — это любительские, полупрофессиональные и профессиональные велосипеды. Есть еще Bear Bike — это уже городской модерн», — уточняет Надсонов.

Завершают список — топовые европейские бренды. В сегменте полупрофессиональных и профессиональных велосипедов им нет равных. Но и у них есть свои минусы. В первую очередь, это высокая цена за бренд, такие байки начинается от 300 тысяч рублей.

Трейловый велосипед бренда Format

По мнению собеседника, в любительском и полупрофессиональном сегменте с ценой от 50 тысяч рублей с Европой очень хорошо конкурирует Россия, например бренд Format.

«Если поставить рядом велосипеды европейского и российского брендов за один ценник, то у нашего будут лучшие комплектующие. Наши велосипеды в этом сегменте Европе не уступают и даже ее превосходят. Можно сэкономить и не прогадать, взяв не европейский, а российский велосипед», — заключает эксперт.