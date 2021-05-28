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Робот-сварщик появился в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Новый робот-сварщик появился в ТПУ. В следующем году студенты будут учиться программировать роботов для сварки на безлюдных производствах.

Как сообщила в пятницу пресс-служба вуза, собранный компанией KUKA робот стоит около 10 миллионов рублей, сейчас он проходит пуско-наладку в ТПУ.

«Специалисты по сварке крайне востребованы. Томский политех готовит на уровне бакалавриата и магистратуры именно инженеров по сварке … Цифровизация и роботизация промышленности формирует новые требования к таким инженерам: необходимы компетенции по программированию роботов», — рассказал руководитель отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов.

Робот – это манипулятор, к которому можно подключить любой современный сварочный источник. Он может как варить, так и имитировать разные режимы сварки.

«Роботизированная сварка входит в топ профессий будущего. Роботы повышают скорость сварки, качество, повторяемость результата, поэтому без них будет сложно представить безлюдные производства Индустрии 4.0. Однако сегодня программировать роботов-сварщиков практически нигде не учат. Новый робот позволил нам ввести новые дисциплины для наших», — пояснил Баранов.

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Технологии #Техника #Образование
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