Новосибирск вошел в топ городов с лучшим транспортом

Аналитики составили рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта, в топ-10 вошли Новокузнецк и Новосибирск.

Рейтинг составило агентство SIMETRA. «Это в первую очередь научное исследование систем общественного транспорта, которое проводилось во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и геопространственного анализа», – сказано в описании исследования.

В исследование намеренно не включили Москву и Санкт-Петербург. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей:

физическая доступность,

ценовая доступность,

эффективность транспортной системы,

комфорт и удобство,

безопасность и устойчивость развития.

Лучшим в стране по качеству общественного транспорта признали Екатеринбург. На шестом месте оказался Новокузнецк, на девятом – Новосибирск. Одни из самых низких строчек рейтинга заняли Иркутск, Улан-Удэ и Чита.