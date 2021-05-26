Новосибирск вошел в топ городов с лучшим транспортом

Аналитики составили рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта, в топ-10 вошли Новокузнецк и Новосибирск.
Рейтинг составило агентство SIMETRA. «Это в первую очередь научное исследование систем общественного транспорта, которое проводилось во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и геопространственного анализа», – сказано в описании исследования.
В исследование намеренно не включили Москву и Санкт-Петербург. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей:
- физическая доступность,
- ценовая доступность,
- эффективность транспортной системы,
- комфорт и удобство,
- безопасность и устойчивость развития.
Лучшим в стране по качеству общественного транспорта признали Екатеринбург. На шестом месте оказался Новокузнецк, на девятом – Новосибирск. Одни из самых низких строчек рейтинга заняли Иркутск, Улан-Удэ и Чита.
UynachalnicaЦитатаРоссии следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока...
great_america"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...
UynachalnicaЦитатаИ за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему»,...
karutoГибкая политика Америки уже смешно. Товарищ Сталин не простил Британии начало второй мировой войны, вооружение...