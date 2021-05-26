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Новосибирск вошел в топ городов с лучшим транспортом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Аналитики составили рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта, в топ-10 вошли Новокузнецк и Новосибирск.

Рейтинг составило агентство SIMETRA. «Это в первую очередь научное исследование систем общественного транспорта, которое проводилось во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и геопространственного анализа», – сказано в описании исследования.

В исследование намеренно не включили Москву и Санкт-Петербург. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей:

  • физическая доступность,
  • ценовая доступность,
  • эффективность транспортной системы,
  • комфорт и удобство,
  • безопасность и устойчивость развития.

Лучшим в стране по качеству общественного транспорта признали Екатеринбург. На шестом месте оказался Новокузнецк, на девятом – Новосибирск. Одни из самых низких строчек рейтинга заняли Иркутск, Улан-Удэ и Чита.

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