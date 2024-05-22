Минцифры пообещало Wi-Fi на российских самолетах

Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Когда мы запустим [спутниковую] группировку. В 2028 году, я думаю», — сказал Шадаев ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. -

Ранее глава Минцифры сообщал, что первая группировка космических спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году.

Планируется, что до 2030 года будут запущены 737 низкоорбитальных спутников связи.