Самолеты Boeing рискуют взорваться в полете из-за заводского дефекта

Неисправное электрооборудование, установленное компанией Boeing на лайнеры модели 777, может привести к возгоранию и последующему взрыву топливных баков, установленных в крыльях самолетов, говорится в уведомлении Федерального авиационного управления.

Дефект касается порядка 300 авиалайнеров, пишет издание Daily Mail со ссылкой на документ. Ведомство потребовало от компании исправить дефект до 9 мая, однако неясно, были ли проведены необходимые работы.

Представитель Boeing заявил изданию, что «в современных коммерческих самолетах предусмотрено множество дополнительных устройств для обеспечения защиты от электромагнитных воздействий».

В последнее время у ряда моделей пассажирских самолетов Boeing произошел выброс торцевых заглушек дверей во время полета, возгорание двигателей в воздухе и две смертельные катастрофы, унесшие 346 жизней.