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Около 20 тыс. человек встретили военный поезд в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Омск в воскресенье, его встретили около 20 тысяч жителей и гостей города.

По информации пресс-службы ЦВО, гостям мероприятия показали 17 тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные развитию Вооруженных Сил, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии.

В вагонах также представлены образцы новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. На привокзальной площади установили бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», военные квадроциклы.

Во встрече военного поезда приняли участие около 20 тысяч человек, сообщил телеканал «Звезда».

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Оборона #Армия
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