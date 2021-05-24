Около 20 тыс. человек встретили военный поезд в Омске

Тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Омск в воскресенье, его встретили около 20 тысяч жителей и гостей города.

По информации пресс-службы ЦВО, гостям мероприятия показали 17 тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные развитию Вооруженных Сил, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии.

В вагонах также представлены образцы новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. На привокзальной площади установили бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», военные квадроциклы.

Во встрече военного поезда приняли участие около 20 тысяч человек, сообщил телеканал «Звезда».