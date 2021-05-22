Сибирь зальет дождями после выходных

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В начале следующей неделе в Сибири ожидаются обильные дожди, а температура резко повысится, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На следующей неделе Сибирь ждет резкое потепление. Температура повыситься сразу на 14-19 градусов. «Но дожди пройдут — 70% от месячной нормы выпадет за трое суток», — цитирует ТАСС Тишковца.
Выходные в некоторых регионах Сибири будут холодными. Так, Красноярский край, юг Красноярского края, Хакасия, юг Центральной и Восточной Сибири попадут под влияние холодного фронта. Пройдут «заряды» снега вперемешку с дождем.
Большая часть региона окажется в зоне заморозков до 0 и минус 5 градусов, в горах — до минус 8 градусов. Вода будет замерзать.
vad7958Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))
paramedicВ октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...
great_americaПо идее для России это должно быть хорошо. Столько говорили о успехах в развити производства продовольствия...
Nik3316кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))