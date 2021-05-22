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Сибирь зальет дождями после выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В начале следующей неделе в Сибири ожидаются обильные дожди, а температура резко повысится, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На следующей неделе Сибирь ждет резкое потепление. Температура повыситься сразу на 14-19 градусов. «Но дожди пройдут — 70% от месячной нормы выпадет за трое суток», — цитирует ТАСС Тишковца.

Выходные в некоторых регионах Сибири будут холодными. Так, Красноярский край, юг Красноярского края, Хакасия, юг Центральной и Восточной Сибири попадут под влияние холодного фронта. Пройдут «заряды» снега вперемешку с дождем.

Большая часть региона окажется в зоне заморозков до 0 и минус 5 градусов, в горах — до минус 8 градусов. Вода будет замерзать.

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Красноярск #Гео
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Топ комментариев

vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

В октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...

great_america

По идее для России это должно быть хорошо. Столько говорили о успехах в развити производства продовольствия...

Nik3316

кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))
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