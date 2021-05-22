Сибирь зальет дождями после выходных

В начале следующей неделе в Сибири ожидаются обильные дожди, а температура резко повысится, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На следующей неделе Сибирь ждет резкое потепление. Температура повыситься сразу на 14-19 градусов. «Но дожди пройдут — 70% от месячной нормы выпадет за трое суток», — цитирует ТАСС Тишковца.

Выходные в некоторых регионах Сибири будут холодными. Так, Красноярский край, юг Красноярского края, Хакасия, юг Центральной и Восточной Сибири попадут под влияние холодного фронта. Пройдут «заряды» снега вперемешку с дождем.

Большая часть региона окажется в зоне заморозков до 0 и минус 5 градусов, в горах — до минус 8 градусов. Вода будет замерзать.