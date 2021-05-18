Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube

Роскомнадзор предупредил, что может замедлить трафик Facebook и YouTube, если они не будут удалять запрещенный в России контент, говорится в сообщении ведомства.

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», — говорится в сообщении.

В то же время Роскомнадзор «положительно оценил» усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства и решил ослабить ограничения, наложенные на работу социальной сети, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По итогам проверки, с учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — отмечается в сообщении.